شكرا لقرائتكم خبر عن التفحيط والتهور بقيادة المركبات.. جنون على الطريق ورجال المرور بالمرصاد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير – تقرير:

التهور والسرعة الجنونية وفي القيادة والتفحيط، من الممارسات الخاطئة التي تعرض حياة قائد المركبة وعابري للطرق للخطر، وكم من الحوادث وقعت والأرواح أزهقت بسبب استهتار قائدي المركبات وتجاوز السرعات المقررة.

ونستعرض في هذا التقرير أهم الحوادث التي وقت خلال الآونة الأخيرة والعقوبات المقررة بحق المتهورين في القيادة وممارسي التفحيط ومفهوم التفحيط والعقوبات المقررة من قبل المرور.

• انقلاب مركبة بأحد المقاطع

وخلال الشهر الجاري تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يظهر انقلاب سيارة لشخص للتفحيط في أحد المقاطع.

وأوضح المقطع المتداول بشكل واسع، أنه أثناء ممارسة قائد المركبة للتفحيط لم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة فانقلب على جانب المركبة، و يظهر كذلك ، هرولة مجموعة من الأشخاص نحو المركبة من أجل إقامتها في وضعها الطبيعي، وإنقاذ من بداخلها.

التفحيط بدون لوحات بمكة

وخلال الشهر الجاري أيضا أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها التفحيط والسير بدون لوحات أمامية، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر” “مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط والسير بدون لوحات أمامية)، معرضاً حياة الآخرين للخطر”، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

• تهور وتصادم متعمد

وخلال شهر سبتمبر أيضا، تمكنت المديرية العامة للمرور من القبض على قائد مركبة قاد مركبته بسرعة متهورة وتعمد صدم إحدى المركبات على الطريق السريع معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وأكد المرور في تغريدة على “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان رواد موقع “تويتر” تداولوا مقطع لقائد المركبة وهو يراوغ السيارات ويسير بسرعة عالية وصدم إحدى المركبات .

• سرعة جنونية في قلب الزحام

كما أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهور قائد مركبة وقيادته بسرعة وطريقة متهورة مما تسبب في حادث اصطدام على أحد الطرق في المملكة.

ووثق المقطع الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، وقوع حادث تصادم بسبب السرعة الجنونية ومحاولة قائد مركبة تجاوز المركبات التي أمامه على الرغم من ازدحام الطريق.

• مفحط زايدي مكة في قبضة المرور

وفي أغسطس أيضا تفاعلت إدارة المرور، مع مقطع فیدیو نشره أحد المغردین عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر فيه قائد مركبة يقوم بممارسة التفحيط بحي الزايدي التخصصي في مكة المكرمة.

وقال «المرور»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وأحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

• تفحيط وترويع عابري الطريق في عرعر

وفي عرعر وخلال شهر أغسطس تمكن ‏مرور منطقة الحدود الشمالية، من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الصالحية في مدينة عرعر.

وأوضح المرور أن قائد المركبة عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

• ضبط 10 مواطنين دعوا لممارسة التفحيط بالقصيم

بينما في شهر يوليو، تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على (10) مواطنين بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني حينها، بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات.

وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عقوبة تجاوز السرعة المقررة

وبشأن العقوبات المقررة لتجاوز السرعات المقررة، أوضحت النيابة العامة أن تجاوز سائق المركبة للسرعة المسموح بها بما يعرض السلامة العامة للخطر، تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف والمساءلة الجنائية.

وأوضحت النيابة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن قضايا السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تتضمن تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم في الساعة على طريق 140 كم في الساعة، وكذلك تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم في الساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم في الساعة فأقل.

وأضافت أنه إذا نتج عن هذه السرعة حادث وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما، فتعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية.

ونوهت أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

• ما هو التفحيط وما هو عقوبته؟

من جهتها أوضحت إدارة المرور قيمة غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا أو ما يعرف باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح، المرور في تغريدة لها عبر حسابه بموقع تويتر، إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًّا يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.