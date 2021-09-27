، "بينيت": إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم طهران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط

‬اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن "إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي"، متعهداً بألا تسمح “إسرائيل” لطهران بامتلاك سلاح نووي.

واتهم "بينيت" في أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط تحت مظلة نووية.