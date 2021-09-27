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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن "إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي"، متعهداً بألا تسمح “إسرائيل” لطهران بامتلاك سلاح نووي.
واتهم "بينيت" في أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط تحت مظلة نووية.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 06:21 PM
اتهم طهران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط"بينيت": إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الاثنين)، أن "إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي"، متعهداً بألا تسمح “إسرائيل” لطهران بامتلاك سلاح نووي.
واتهم "بينيت" في أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط تحت مظلة نووية.
، "بينيت": إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي ،
المصدر : الخليج 365
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