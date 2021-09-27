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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وإخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، طبقاً لـ"سي إن إن".
وأفاد بيان للديوان الملكي أنه "بعد إجراء ولي العهد الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف البيان: "ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا".
وتابع البيان أنه "وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما كانت سلبية".
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 06:17 PM
في بيان للديوان الملكي الأردنيإصابة ولي العهد الأردني بكورونا.. وإخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي 5 أيام
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وإخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، طبقاً لـ"سي إن إن".
وأفاد بيان للديوان الملكي أنه "بعد إجراء ولي العهد الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف البيان: "ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا".
وتابع البيان أنه "وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما كانت سلبية".
، إصابة ولي العهد الأردني بكورونا.. وإخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي 5 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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