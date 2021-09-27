، الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم البطولة الأولى لبطولات الدوري الإلكتروني ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بحضورالأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعدد من أعضاء الاتحاد، اختتمت أمس البطولة الأولى لبطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي (Rainbow Six Siege).
وكُرِّم اللاعبون والفريق الفائز بلقب البطولة وهو فريق Osh-Tekk Warriors الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حققها في النسختين الأولى والثانية عامي 2020، و2021م.
ونال الفريق لقب النسخة الحالية دون خسارة، إذ التقى في النهائي بفريق The Ultimate الذي تقدم أولاً، وعاد فريق Osh-Tekk Warriors للتعادل ثم الفوز بنتيجة 7-5، وحصل على أفضل لاعب في البطولة لاعب فريق Osh-Tekk Warriors هشام الجفري.
وأشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة، مباركًا للفريق الفائز واللاعب هشام الجفري الذي يُعد من اللاعبين المميزين الذين يمثلون مستقبل الرياضات الإلكترونية السعودية.
وتم في نهاية البطولة السحب على جوائز عينية للجمهور الحاضر عن طريق أرقام التذاكر، حيث سمح بحضور الجماهير بعدد محدود بحكم الإجراءات الاحترازية، فيما ستنطلق يوم الجمعة المقبل البطولة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني وهي بطولة CS: GO.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 06:18 PM
بحضورالأمير فيصل بن بندر وعدد من أعضاء الاتحادالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم البطولة الأولى لبطولات الدوري الإلكتروني
بحضورالأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعدد من أعضاء الاتحاد، اختتمت أمس البطولة الأولى لبطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي (Rainbow Six Siege).
وكُرِّم اللاعبون والفريق الفائز بلقب البطولة وهو فريق Osh-Tekk Warriors الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما حققها في النسختين الأولى والثانية عامي 2020، و2021م.
ونال الفريق لقب النسخة الحالية دون خسارة، إذ التقى في النهائي بفريق The Ultimate الذي تقدم أولاً، وعاد فريق Osh-Tekk Warriors للتعادل ثم الفوز بنتيجة 7-5، وحصل على أفضل لاعب في البطولة لاعب فريق Osh-Tekk Warriors هشام الجفري.
وأشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة، مباركًا للفريق الفائز واللاعب هشام الجفري الذي يُعد من اللاعبين المميزين الذين يمثلون مستقبل الرياضات الإلكترونية السعودية.
وتم في نهاية البطولة السحب على جوائز عينية للجمهور الحاضر عن طريق أرقام التذاكر، حيث سمح بحضور الجماهير بعدد محدود بحكم الإجراءات الاحترازية، فيما ستنطلق يوم الجمعة المقبل البطولة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني وهي بطولة CS: GO.
، الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم البطولة الأولى لبطولات الدوري الإلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم البطولة الأولى لبطولات الدوري الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.