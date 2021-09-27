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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، ضخ 3.386.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 706.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 90 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة.
فيما تم في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منه 28.742 فردًا.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 05:33 PM
في ميدي وحرض وحيران وعبس ومخيم الأزهور بمديرية رازح"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي باليمن
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، ضخ 3.386.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 706.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 90 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين في محافظة حجة.
فيما تم في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منه 28.742 فردًا.
، "إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي باليمن ،
المصدر : الخليج 365
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