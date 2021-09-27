محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت ضده الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمدينة بريدة تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. 27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 05:25 PM اتخذت ضده الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة الاطاحة بمواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة الاطاحة بمواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمدينة بريدة تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، الاطاحة بمواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة ،

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