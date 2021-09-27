سيارات كلاسيكية ومعرض للتاريخ في جامعة سطام بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أقامت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج احتفالها السنوي باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية تحت شعار (هي لنا دار) بمسرح المدينة الجامعية في الخرج، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي ووكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي تلى ذلك أوبريت بعنوان «وطن العلم» قدمها طلاب السنة التحضيرية عبروا من خلاله عن حب الوطن، ثم فيلم بعنوان «دار المجد» والذي يحكي تاريخ المملكة في ذكرى الوطن وتوحيده على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وما تعيشه المملكة العربية السعودية من استقرار وازدهار وأمن وآمان في ظل الجهود الكبيرة من القيادة.

ثم قُدم فيديو كليب بعنوان «الله معك يادار» من إنتاج إدارة العلاقات العامة والإعلام ومن تقديم طلاب الجامعة تعبيرًا عن الانتماء لوطن شامخ وقيادة رشيدة.

وفي ختام الحفل ألقى رئيس الجامعة كلمة رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية منوهاً بجهودهما في الارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الإنجازات مبينًا ان المملكة باتت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

وشهدت فعاليات الاحتفال معرضاً للتاريخ والحضارة للتعريف بالترا ث السعودي بين أبناء الوطن والمقيمين يحكي من خلاله عن حقبة من الزمن الذي عاصره الأجداد وعرض للمقتنيات الأثرية القديمة المتعلقة بالتراث والموروث الشعبي السعودي بالإضافة إلى معرض خاص بالسيارات الكلاسيكية .

يُشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية في نفوس طلابها وطالباتها ومنسوبيها من خلال إقامة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

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