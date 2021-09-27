الصحة تعلن تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 78 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 546985 حالة.

وبلغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة 78 حالة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى 536028 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 حالات ليرتفع إجمالي الوفيات 8704 حالة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد كشف أمس، أن المملكة ستمنح جرعة لقاح كورونا ثالثة لبعض الفئات.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس، إن الوزارة بدأت في إعطاء الجرعة التنشيطية للمرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن، أو من تلقوا زراعة أعضاء.

وأشار إلى أن الوزارة تعد حاليًا لشمول فئة كبار السن أو من تجاوزا أعمارهم 60 عامًا فأكثر، ممن تجاوزوا فترة 8 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن قريبًا عن تفاصيل هذه الفئة لبدء شمولهم بمرحلة الجرعات التنشيطية.

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