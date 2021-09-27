«أمن الطرق» توجه 3 نصائح لقائدي المركبات حال توقفها لعطل فني

الرياض - محمد عبدالله - شددت القوات الخاصة لأمن الطرق، على قائدي المركبات، ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات المرورية حال حدوث خلل فني بالمركبة، وذلك للحد من وقوع الحوادث.

ووجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مجموعة من النصائح لقائدي المركبات، في حال تعطل المركبة داخل حرم الطريق.

وقالت «أمن الطرق»: «عند توقف سيارتك داخل حرم الطريق بسبب عطل فني، سارع بوضع مثلث السلامة العاكس، وتشغيل أضواء التنبية، ثم سارع بإبلاغ طوارئ القوات الخاصة لأمن الطرق على الرقم 996-911 في مكة المكرمة والرياض لمساعدتك وضمان سلامتك».

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