مشاركات فنية واستعراضية فريدة لطلاب جازان احتفاءً باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أبدعت الفرق الاستعراضية والمشاركة من الطلاب والطالبات في الحفل الخاص الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان صباح اليوم الإثنين بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري برعاية الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر والعديد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والإعلامية بالمنطقة.

واحتوى الأوبريت على مقاطع شعرية رائعة وألحان موسيقية فريدة مصاحبة له، وإبداع فاق الوصف ونال إعجاب جميع المسؤولين والحاضرين ولقي تفاعلًا كبيرًا في مشاركة الجمهور بالرقصات تعبيرًا منهم عن إحساسهم الصادق بهذه المناسبة الوطنية.

ورسم طلاب وطالبات تعليم جازان لوحة وطنية بديعة حيث تألقوا خلال فعاليات الحفل بتقديم القصائد الشعرية واللوحات الفنية.

ورفع المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الطالب الحسن الحربي الشكر للقيادة الرشيدة على حرصها على صحة وسلامة الإنسان ودعمها لقطاع التعليم ، مضيفاً أن التعليم بالمنطقة يحظى بمتابعة ودعم مستمر من أمير منطقة جازان و نائبه ، مرحبًا بوكيل الإمارة وجميع الحضور من كافة الجهات بالمنطقة ، مستعرضا الجهود التي قدمتها المملكة لحماية للإنسان بحرصها على توفير اللقاحات لكافة المواطنين والمقيمين والتي أثمرت عن عودة الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية .

مضيفاً أن المملكة قدمت نموذجًا يحتذى به من خلال «منصة مدرستي» التي وفرت التعليم للطلاب والطالبات عن بعد بكفاءة ونجاح، سائلًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته ويديم عليه الأمن والأمان والعز والرخاء.

تضمن الحفل قصيدة شعرية للشاعر مهدي عارجي وأغاني وطنية ومقاطع مرئية وحوارًا وطنيًا بين الطلاب، إضافة للعديد من الفقرات التي قدمها الطلاب والطالبات.

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