أخبار السعودية.. إجازة تملُّك الأراضي ضمن المخطط الصناعي بالشرقية.. وإجراء نحو 28 مليون فحص مخبري

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأثنين، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي ضاط قائد الشاحنة المحملة بالأحجار الكريمة بأحد طرق المدينة المنورة، بينما استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلام، وإلى التفاصيل:

أمر سام بإجازة التملك ضمن المخطط الصناعي بالشرقية

صدر أمر سام كريم بإجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم ( 1/697 ) المنطقة ( ج ) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية، وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها (وفقا لوكالة الانباء السعودية –واس).

«المرور» يضبط قائد شاحنة الأحجار في المدينة

أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد شاحنة بالمدينة المنورة، كانت محملة بالأحجار، وذلك بسبب مخالفته لإجراءات السلامة وتساقط الأحجار على الطريق معرضًا قادة المركبات للخطر.

وزير التعليم يدعو للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

وجه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يُصادف يوم السبت 18 ديسمبر من كل عام تحت شعار «اللغة العربية والتواصل الحضاري».

نصائح لقائدي المركبات حال توقفها لعطل فني

شددت القوات الخاصة لأمن الطرق، على قائدي المركبات، ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات المرورية حال حدوث خلل فني بالمركبة، وذلك للحد من وقوع الحوادث، داعية عند توقف السيارة داخل حرم الطريق بسبب عطل فني، المسارعة بوضع مثلث السلامة العاكس، وتشغيل أضواء التنبية، ثم إبلاغ طوارئ القوات الخاصة لأمن الطرق على الرقم 996-911 في مكة المكرمة والرياض لمساعدتك وضمان سلامتك.

عقوبات عدم الالتزام بنظام توافر الأدوية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية في شهر أغسطس من العام الحالي (47) منشأة تجاهلت الالتزام بنظام توفر الأدوية وعدم التسجيل في نظام «رصد»، بالإضافة إلى عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

إجراء نحو 28 مليون فحص مخبري لكورونا

أجرت القطاعات الصحية (28,553,941) فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن، وبينّت أن الطاقة الاستيعابية للفحوصات في المملكة على مستوى القطاعات كافة تتجاوز 130 ألف فحص يومياً، لافتةً النظر أن 90% من النتائج تصدر خلال أقل من 18 ساعة وأن 99% من النتائج تصدر خلال أقل من 24 ساعة. ‏

الحصيني: تَسَاوي ساعات الليل والنهار اليوم

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الإثنين (27 سبتمبر 2021م) سيتساوى فيه طول فترتي الليل والنهار في المملكة ودول الخليج العربي وحصة كل من الليل والنهار (12) ساعة.

استدعاء 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوي الإعلامي

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى الإعلامي ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصًا منذ بداية 2021م.

«الشورى» يوافق على تعديلات نظام إيرادات الدولة

وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، على تعديل نظام إيرادات الدولة، كما وافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ووافق الشورى أيضًا على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد فيما تمسك المجلس بقراره بشأن مادة من مواد مشروع النظام.

الأرصاد تحذر من احتمالية تكوُّن حالة مدارية ببحر العرب

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، عن مراقبته احتمالية تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب، وأشار المركز إلى أنه يعمل على متابعة مستجدات الحالة المدارية عبر النموذج العددي السعودي بدقة (4.8km).

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