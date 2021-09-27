التعليم تعلن جداول دروس الأسبوع الخامس على قنوات عين ومنصة مدرستي

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة التعليم، مساء أمس، الأحد، جداول مواعيد دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الخامس.

وأشارت وزارة التعليم، أن هذه المواعيد خاصة بالدروس التي يتم بثها عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.

وشاركت وزارة التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الخامس عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم، كذلك جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الخامس، عبر عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا.

وأوضحت التعليم، أن الدروس تُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ودروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

وأعلنت وزارة التعليم كذلك عن دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الخامس، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الخامس.

وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الخامس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا ويُعاد طوال اليوم.

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