«الشورى» يوافق على تعديلات نظام إيرادات الدولة ومواد مشروع الحماية من الإيذاء

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، على تعديل نظام إيرادات الدولة، كما وافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

وذكر الشورى –عبر تويتر- أن المجلس ناقش تعديل نظام إيرادات الدولة المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) ، بمشاركة وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد بن فيصل أبو ساق.

كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن مادة من مواد مشروع النظام.

ووافق الشورى أيضًا على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد فيما تمسك المجلس بقراره بشأن مادة من مواد مشروع النظام.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

اقرأ أيضًا:

رئيس مجلس الشورى: ميليشيات الحوثي مصرَّة على الخيار العسكري ورفض مبادرات السلام