هل يحق للوافد العودة للمملكة بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي؟.. «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه يمكن للوافد العودة لدخول المملكة حتى لو تم إصدار تأشيرة خروج نهائي من قبل الشركة التي كان يعمل بها، وذلك في حال كان الخروج نظاميًا.

جاء ذلك خلال ردًا من «الجوازات السعودية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، على سؤال شخص قال فيه: «أنا قدمت استقالتي من شركه قبل انتهاء العقد الإلكتروني وتمت الموافقه عليها، واليوم الثاني تجيني رسالة تم إصدار تأشيرة خروج نهائي من قبل الشركة..

سؤالي: هل أقدر أرجع للسعودية بتأشيرة جديدة».

ورد حساب «الجوازات السعودية» على السائل قائلا: «في حال كان الخروج نظاميًا ولا توجد ملاحظات، يمكنك العودة بعد إتمام إجراءات الدخول. نشكر تواصلكم».

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