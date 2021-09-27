شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصقور يعلن السماح بصيد طيور الحباري أول نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نادي الصقور السعودي أنه سيتم السماح بصيد الحباري خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021م ، وحتى 31 يناير 2022 م.

وقال النادي :" بناء على ماورد من استفسارات لنادي الصقور السعودي تتعلق بالسماح بصيد الحباري ، يعلن النادي أنه سيتم السماح بصيد الحباري خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021م ، وحتى 31 يناير 2022 م".

وأوضح النادي أن السماح سيكون مقتصراً على الصيد بالصقور فقط، وليس باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة النارية.

وأكد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن المواقع المعلن منع الصيد فيها التي جاءت في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي أعلن عنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأشار النادي إلى أن جهات الضبط المختصة ستعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح بحق كل من يخالف تعليمات الصيد الصادرة من الجهات المعنية.