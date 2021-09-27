شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : المبادرات المجتمعية أصبحت تقام بشكل مؤسسي منظم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم ،أعضاء ومؤسسي مبادرة إبراز المجتمعية والتي تهدف إلى إبراز وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات الوطنية التي حققها أبناء وبنات المنطقة الشرقية.

وأشاد سموه بالمبادرات التي يقدمها أبناء الوطن في شتى المجالات والتي أصبحت تقام بشكل مؤسسي منظم وهذا يساهم في تنمية الأعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية ويحفز أبناء وبنات الوطن للمبادرة والتطوع.

وأوضح المشرف العام على هذه المبادرة الدكتور مازن العصيل أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات الوطنية التي حققها ولا يزال يحققها أبناء وبنات المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص ، وذلك من خلال عرضها عبر منصة رقمية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي ، يتضمن ذلك عمل الفيديوهات المرئية القصيرة التي تستعرض أهم هذه النجاحات والإنجازات الذي يبرز هذه الإنجازات لتصل إلى أكبر شريحة من المجتمع ، كما تهدف هذه المبادرة إلى إنتاج "البودكاست" الصوتي من خلال استضافة هؤلاء الناجحين من مختلف المجالات للحديث أكثر عن إنجازاتهم .

وقدم المشاركين في المبادرة شكرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرات وكل ما يخدم أبناء المنطقة ويساهم في إنجاح مبادراتهم.

حضر اللقاء عالية الغامدي وعلي الشهري والدكتور معن البحير والدكتور عبدالرحمن الرويشد.