شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : تطور كبير يشهده قطاع النقل في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل في المملكة والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للنقل لتطوير النقل البري والبحري وكذلك تطوير منظومة السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع الهيئة العام للنقل بالمنطقة الشرقية المهندس ماجد بن محمد الضويان بمناسبة تعيينه في منصبه.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية، الضويان بمناسبة تعيينه وحثه على بذل الجهود لتطوير منظومة النقل في المنطقة والتكامل مع الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات القيادة وخدمة المواطنين.

ورفع الضويان شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة.