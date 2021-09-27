السعودية | السعودية.. أكثر من 28 مليون فحص لفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية.. أكثر من 28 مليون فحص لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرت القطاعات الصحية في السعودية (28,553,941) فحصا مخبريا لفيروس كورونا، بتقنية (PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

وأبانت الصحة، أن الطاقة الاستيعابية للفحوصات في السعودية على مستوى القطاعات كافة تتجاوز 130 ألف فحص يومياً، لافتةً النظر أن 90% من النتائج تصدر خلال أقل من 18 ساعة وأن 99% من النتائج تصدر خلال أقل من 24 ساعة، وهذا يضع المملكة ضمن أعلى دول العالم سرعة وجودة في هذا النوع المتقدم من الفحوصات.

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كما أضافت أن "عدد المختبرات الفاحصة لكوفيد 19، المعتمدة من قبل هيئة الصحة العام (وقاية) تبلغ 48 مختبراً في القطاع الحكومي و 75 مختبراً في القطاع الخاص، مبينةً أن عدد المختبرات التابعة لوزارة الصحة تبلغ 25 مختبراً بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف فحص يومياً".

من أوائل الدول

تجدر الإشارة، أن المملكة تُعد من أوائل الدول في العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفيروس حيث هيأت وجهزت المختبر الصحي الوطني، كما دشّنت وزارة الصحة عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في كافة مناطق المملكة والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل الصحة السعودية تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت ولله الحمد في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.