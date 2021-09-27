السعودية | السعودية.. إطلاق استراتيجية التجارة الخارجية نهاية 2021

شكرا لقرائتكم السعودية.. إطلاق استراتيجية التجارة الخارجية نهاية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر "الخليج 365"، أن السعودية تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية نهاية العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تعمل مع برنامج التحول الوطني، على دراسة ورصد الفرص المتاحة للتوقيع على اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم والاتحادات الاقتصادية المستهدفة.

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كما تواصل تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.

تصدير المنتجات الخدمات

وستدعم الاستراتيجية الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتحسين وتسهيل تصدير السعودية للمنتجات والخدمات.

كذلك، ستدعم استيراد المنتجات الزراعية والصناعية الأساسية والمواشي بطريقة تخدم المصالح الاقتصادية للسعودية وتجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تمكين الوصول إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات والحد من العوائق التي تواجهها.

وعمل كذلك، على تعزيز مكاسب السعودية التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية، إضافة إلى ترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للسعودية كمركز إقليمي وعالمي.

وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية للسعودية.