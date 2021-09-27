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أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخراً، على 39 مصنعاً للعزل الحراري في عدد من مناطق بالمملكة عن ضبط وحجز 223909 منتجات مخالفة، من 12 مصنعاً مخالفاً.
وشملت المنتجات المستهدفة بالرقابة "البولي ستايرين – المتمدد والمبثوق، رغوة البولي يورثان، البولي يورثان والبولي ايزوسينورات، الصوف المعدني- الصخري والزجاجي".
واستهدفت الجولات التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 02:39 PM
للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدةجولات رقابية تستهدف 39 مصنعًا للعزل الحراري في المناطق
أسفرت جولات رقابية نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤخراً، على 39 مصنعاً للعزل الحراري في عدد من مناطق بالمملكة عن ضبط وحجز 223909 منتجات مخالفة، من 12 مصنعاً مخالفاً.
وشملت المنتجات المستهدفة بالرقابة "البولي ستايرين – المتمدد والمبثوق، رغوة البولي يورثان، البولي يورثان والبولي ايزوسينورات، الصوف المعدني- الصخري والزجاجي".
واستهدفت الجولات التأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات العزل الحراري.
، جولات رقابية تستهدف 39 مصنعًا للعزل الحراري في المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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