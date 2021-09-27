«سباهي» يحذر من مؤسسات وأفراد ينتحلون صفته ويطالب بالإبلاغ عنهم

الرياض - محمد عبدالله - حذر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، من التعامل مع مؤسسات وأفراد ينتحلون صفة المركز، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عنهم.

وقال المتحدث الرسمي للمركز، يوسف المطيري (في بيان عبر الموقع الإلكتروني للمركز) إنه تم رصد مؤسسات وأفراد ينتحلون صفة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، محذرا من التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أنه جارٍ التعامل معهم وفقًا للإجراءات القانونية.

وشدّد المطيري ،على أن (سباهي) لا يوصي بالتعامل مع أي جهة أو أفراد ممن يعلنون عن إمكانية مساعدة المنشآت الصحية على الحصول على اعتماد (سباهي)، موضحًا بأن المركز مشرع أبوابه لجميع المنشآت الصحية لتقديم الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات بشتى الوسائل المتاحة دون التأثير على نتيجة التقييم أو الحصول على الاعتماد.

ودعا الجميع بالإبلاغ عن أي جهة أو أفراد ينتحلون صفة (سباهي)، من خلال إرسال بلاغهم على البريد الإلكتروني التاللي: [email protected]

يُذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) هو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية، ومن ثم منح شهادات الإعتماد للمنشآت التي تثبت التزامها بتلك المعايير.

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