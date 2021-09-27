هيئة الزكاة: تعويضات الحوادث مستثناة من ضريبة القيمة المضافة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن تعويضات الحوادث المقدمة من شركات التأمين لا تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «تعويضات الحوادث التي تصرفها شركات التأمين إلى المؤمن عليهم، تعتبر خارج نطاق الضريبة، ولا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها».

وقال المواطن في استفساره: هل يحق لشركات التأمين خصم الضريبة من مبلغ التعويض المقرر لي (باعتباره ضريبة قيمة مضافة)؟

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