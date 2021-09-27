«الشؤون الإسلامية» تعيد فتح مسجد بعد تعقيمه في الجوف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن إعادة فتح أحد مساجد منطقة الجوف وذلك بعد إخلائه مؤقتًا وتعقيمه.

وكان قد ثبت تواجد حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين وهو ما دفع الوزارة إلى القايم بتطهيره وتعقميه.

وشهدت الفترة الماضية تعقيم 2031 مسجدًا خلال 230 يومًا، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على سلامة المصلين والحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تتوقف مواجهة انتشار الفيروس داخل المساجد على التعقيم، بل امتدت للتأكيد على ضرورة الآخذ بالتدابير الاحترازية الشخصية ومواصلة عملية النظافة والصيانة.

وجددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دعوتها للمصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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