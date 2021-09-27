الأرصاد: نراقب احتمالية تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، عن مراقبته احتمالية تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب.

وأشار المركز –عبر تويتر- إلى أنه يعمل على متابعة مستجدات الحالة المدارية عبر النموذج العددي السعودي بدقة (4.8km).

يُذكر أن المؤشرات الجوية تشير إلى تشكُل حالة مدارية في بحر العرب نهاية الأسبوع الحالي، وكانت الحالة المدارية قد تطورت أمس الأحد قبالة سواحل الهند إلى عاصفة مدارية، وبلغت سرعة الرياح حول مركزها 40 عقدة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأرصاد، حسين القحطاني، إن أغلب الأعاصير والعواصف المدارية التي تنشأ في بحر العرب تكون غالبًا في شهري أكتوبر ومايو، وأشدها في شهر مايو مثل إعصار(جونو – مكنو).

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