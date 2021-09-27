«المرور» يوضح قيمة مخالفة الوقوف بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، قيمة الغرامة المالية لمخالفة الوقوف بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي تغريدة نشرها المرور في وقت سابق، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، تضمنت صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضح قيمة مخالفة الوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وبيّنت إدارة المرور، أن أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة حق لهم، والوقوف بها يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (٤) في نظام المرور.

وجدّد المرور السعودي التذكير بقيمة مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المرور،إلى أن هذه المخالفات تتراوح ما بين 500 – 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذّر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبها.

وذكرت الإدارة العامة للمرور، أنَّ الوقوف في هذه الأماكن يعدّ مخالفة مرورية، موضحًا أنَّ مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

وقبل يومين، أعلن المرور السعودي، ضبط 3145 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور، في تغريدة نشرها «المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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