أمانة العاصمة المقدسة تزيل 12 غرفة متنقلة مهجورة بالعزيزية

الرياض - محمد عبدالله - أزالت أمانة العاصمة المقدسة 12 غرفة متنقلة مهجورة على الطرق الرئيسة بحي العزيزية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

ويأتي ضمن مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتشمل إزالة الملصقات واللوحات المخالفة، ورفع الأنقاض والمخلفات، والمركبات التالفة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المشوهات البصرية عبر حملة (#صور_وأرسل) الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق «بلدي» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة، أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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