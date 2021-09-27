«البيئة والمياه والزراعة» توضح متطلبات التقديم على رخصة حفر بئر

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات واشتراطات التقديم على طلب ترخيص حفر بئر عبر خدماتها الإلكترونية.

وأوضحت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية التقدم بطلب لإصدار رخصة حفر بئر أنبوبي أو يدوي.

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الوصف التفصيلي لإجراءات تقديم خدمة رخص حفر بئر وذلك من خلال مراعاة المتطلبات والإجراءات والخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وطلب الخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- ستظهر شاشة بالمطلوب والخدمات المتاحة والخطوات اللازمة لتقديم الخدمة.

- قم بتحديد طبيعة مقدم الطلب (شركة/مؤسسة – فرد – جهة حكومية).

- ستظهر شاشة لتحديد الغرض من استخدام البئر.

- قم بإنشاء الطلب لتأكيد بيانات الاتصال

- قم بتحديد عدد الابار المطلوبة ونوع الخدمة والموقع الجغرافي للأرض.

- ستظهر شاشة البيانات الاساسية بعد دخول مقدم الطلب من البريد الإلكتروني المرسل.

- حدد بيانات الابار يتم تحديد العمق المطلوب وكمية المياه المطلوبة.

- يتم ادخال وثائق الملكية الخاصة بالأرض.

- قم بإدخال المرفقات المطلوبة.

- حدد موقع الارض بدقة عن طريق خرائط جوجل أو النظام العشري.

- قم بإرسال الطلب واصدار رقم الطلب.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن الوثائق والمستندات المطلوبة اللازمة لطلب خدمة رخصة حفر بئر تنقسم لعدة مجالات حسب الاستخدام للخدمة المطلوبة وفقًا للتالي:

أولًا : متطلبات حفر الآبار في الأراضي الزراعية للاستخدام الزراعي

- صورة بطاقة الأحوال المدنية للأفراد.

- صورة السجل التجاري للشركات.

- صورة وثيقة الملكية.

- رسم كروكي للموقع.

ثانيًا: متطلبات حفر الآبار في الأراضي السكنية والتجارية للأغراض البلدية بغرض استخدام المياه في ري الأشجار والمسطحات الخضراء وتزويد صناديق الطرد (السيفونات) بالمياه اللازمة والأغراض الانشائية وغسيل المرافق :

- صورة بطاقة الأحوال المدنية للأفراد.

- صورة السجل التجاري للشركات.

- صورة وثيقة الملكية.

- صورة فسح البناء أو التسوير.

- رسم كروكي للموقع.

ثالثًا: متطلبات حفر الآبار للاستخدام الصناعي:

- صورة بطاقة الأحوال المدنية للأفراد.

- صورة السجل التجاري للشركات.

- رخصة إقامة المصنع.

- رسم كروكي للموقع.

- خطاب موافقة الجهة ذات العلاقة التي يتبع لها المصنع.

رابعًا: متطلبات حفر الآبار لمحطات الوقود:

- صورة بطاقة الأحوال المدنية للأفراد.

- صورة السجل التجاري للشركات.

- رخصة البناء.

- صورة وثيقة الملكية.

اقرأ أيضًا :

برنامج ريف يحدد مدة دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة

بدء تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة