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صندوق هدف: 5 خطوات للتقديم على إعانة البحث عن عمل

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الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، 5 خطوات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل.

وقال صندوق هدف في إنفوجراف توضيحي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن الخطوات هي:

- الدخول لصفحة البرنامج والضغط على تقدم هنا

- إدخال بيانات التعليم الحساب البنكي - الدخل - والعنوان.

- استعراض الفروع/المراكز بحسب العنوان المسجل في طاقات أو استعراض الفروع بحسب العنوان الوطني المسجل. 

- استعراض اتفاقية برنامج إعانة البحث عن عمل. 

- إرسال طلب التقديم إلى الفرع وسيتم تحديد موعد للالتحاق وتوقيع الاتفاقية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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