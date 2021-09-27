صندوق هدف: 5 خطوات للتقديم على إعانة البحث عن عمل

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، 5 خطوات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل.
وقال صندوق هدف في إنفوجراف توضيحي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن الخطوات هي:
- الدخول لصفحة البرنامج والضغط على تقدم هنا
- إدخال بيانات التعليم الحساب البنكي - الدخل - والعنوان.
- استعراض الفروع/المراكز بحسب العنوان المسجل في طاقات أو استعراض الفروع بحسب العنوان الوطني المسجل.
- استعراض اتفاقية برنامج إعانة البحث عن عمل.
- إرسال طلب التقديم إلى الفرع وسيتم تحديد موعد للالتحاق وتوقيع الاتفاقية.
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