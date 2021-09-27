بالفيديو.. استشاري يحذر من الوصفات الشعبية لعلاج الكلى

الرياض - محمد عبدالله - حذر د. سعد الشهيب، استشاري أمراض الكلى، من تداول وصفات علاجية مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عيادات الطب الشعبي غير المقننة تقوم بممارسات طبية خاطئة تتعارض مع وظائف الجسم الحيوية.

وقال «الشهيب»، في مداخلة ببرنامج «اليوم»، عبر فضائية «الإخبارية»، إن هناك العديد من الوصفات العلاجية الخاطئة التي رصدها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج الكلى، أغربها كان «اللبان الحوجري» و«البقدونس».

وأضاف: «أكثر شيء خطأ رأيته هو مقطع متداول لشخص يقول إنه يعالج مرضى الفشل الكلوي باللبان الحوجري أو اللبان الدكر، وفوجئت بأن أكثر من مريض أعالجهم تناولوا هذا اللبان ما تسبب في حدوث مضاعفات لديهم».

وأوضح استشاري أمراض الكلى، أن مريض الكلي وضعه دقيق جدًا وتناول أي خلطة مجهولة يضره، مستشهدا بأحد المرضى الذي تعرض لحالة غثيان شديد جراء تناول تلك الوصفات المجهولة.

وتابع: «هناك وصفة شعبية أخرى مضرة جدا لمرضى الكلى وهي عصير البقدونس.. لابد أن ألفت النظر إلى أن البقدونس مليء بمادة الأوكسالات، وهي السبب الرئيس في تكون حصوات الكلى.. فمروج تلك الوصفة يزيد الطين بلة بإعطاء شخص يعاني من مشكلة في الكلى مادة تكوِّن الحصوات».

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