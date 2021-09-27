السعودية تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا

تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار سندات خضراء قريبا، في الوقت الذي تسعى فيه لاحتواء المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وقال هاني المديني الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين إن الحكومة ستدرس أيضا التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير بالإضافة إلى الصكوك والسندات التقليدية، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان المديني يتحدث في مؤتمر استثماري في الرياض.

واستعانت السعودية مؤخرا ببنوك لتقديم المشورة فيما يتعلق بإطار العمل للتمويل المستدام وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه يعتزم الإعلان قريبا عن أول صفقة لديون خضراء.

وقال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية متحدثا أيضا في ذات المؤتمر في الرياض، اليوم الاثنين، إنه يتوقع زيادة في أدوات التمويل الصديقة للبيئة في المملكة مدعومة بنمو في سوق الدين المحلية ومشاركة أكبر من مستثمرين أجانب.

وكان وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، قال إن بلاده شهدت ارتفاعا بنسبة 5.4 % في معدلات الاقتصاد غير النفطي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن "رؤية 2030" سيطرت على مستويات العجز المالية العامة للمملكة من 15.8% في العام 2015، إلى 4.5% في العام 2019، متوقعا الوصول إلى مستويات أقل في ميزانية العام الحالي، بعد انحسار الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات أزمة كورونا.

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