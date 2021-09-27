«الشورى» يوافق على تعديل نظام إيرادات الدولة

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الدمام - شريف احمد - • آل الشيخ :المملكة تدعم حق الإمارات في الجزر الثلاث

• موقف المملكة لا يزال ثابتاً في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية

• القضية الفلسطينية ستظل قضية محورية للمملكة

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام إيرادات الدولة بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد بن فيصل أبو ساق.

وأكد د.عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى على أن المملكة تدعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والسيادي على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

وأضاف آل الشيخ أن المملكة تشددعلى موقفها الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها.

وتابع رئيس مجلس الشورى، إن خطورة استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في رهانها على الخيارات العسكرية للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، ورفضها للحلول السلمية ومبادرات السلام.

وأوضح آل الشيخ أن موقف المملكة لا يزال ثابتاً في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، مما يتيح لشعبه استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد آل الشيخ أن القضية الفلسطينية ستظل قضية محورية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظهما الله ـــ، وفي مقدمة اهتماماتهما.