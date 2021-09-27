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فعّلت أمانة منطقة عسير خدماتها الإلكترونية عبر بوابة "النفاذ الوطني الموحد"، في إطار سعيها لتقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتيسير الحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الخدمات التي أتاحتها الامانة أخيراً تشكّل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين.
وبين الحميدي؛ أنه يمكن للمستفيدين الدخول إلى موقع الأمانة لتنفيذ كافة الخدمات والاطلاع على جميع بياناتهم من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد دون الحاجة لمراجعة الأمانة.
وأكد استمرار جهود أمانة عسير ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية في تطوير وأتمتة الخدمات البلدية كافة لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الإلكترونية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ومنصة بلدي.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 01:01 PM
لتيسير خدمات شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين"أمانة عسير" تفعّل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة "نفاذ"
فعّلت أمانة منطقة عسير خدماتها الإلكترونية عبر بوابة "النفاذ الوطني الموحد"، في إطار سعيها لتقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتيسير الحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الخدمات التي أتاحتها الامانة أخيراً تشكّل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين.
وبين الحميدي؛ أنه يمكن للمستفيدين الدخول إلى موقع الأمانة لتنفيذ كافة الخدمات والاطلاع على جميع بياناتهم من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد دون الحاجة لمراجعة الأمانة.
وأكد استمرار جهود أمانة عسير ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية في تطوير وأتمتة الخدمات البلدية كافة لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الإلكترونية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ومنصة بلدي.
، "أمانة عسير" تفعّل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة "نفاذ" ،
المصدر : الخليج 365
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