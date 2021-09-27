، هكذا احتفت "الداخلية" باليوم الوطني الـ 91 ،

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احتفت وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ (91) للمملكة، حيث نظمت بمقرها في الرياض، عدداً من البرامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، بحضور منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.
وتضمن الاحتفاء تقديم فقرة "الراوي" بالتنسيق مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، قدم من خلالها ملحمة تاريخ الدولة السعودية وكيف استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيدها ولمّ شملها تحت راية التوحيد، حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأقيم بهذه المناسبة عدد من الأركان، حيث شاركت دارة الملك عبدالعزيز، بركن تناولت فيه سيرة الملك عبد العزيز وأبنائه الملوك من بعده، كما شارك نادي الصقور، بركن أبرز ريادة المملكة في المحافظة على إحياء هذا الإرث وارتباطه بتاريخها وثقافتها، فيما قدمت الإدارة العامة للمجاهدين ركناً عرفت من خلاله بتاريخ القطاع وتجهيزه العسكري منذ نشأته.
وصاحب الاحتفالية تنظيم عدد من الفعاليات، منها ركن للفن التشكيلي والخط العربي.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 12:54 PM
تقديم عدة فعاليات بحضور منسوبي الوزارةهكذا احتفت "الداخلية" باليوم الوطني الـ 91
احتفت وزارة الداخلية باليوم الوطني الـ (91) للمملكة، حيث نظمت بمقرها في الرياض، عدداً من البرامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، بحضور منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.
وتضمن الاحتفاء تقديم فقرة "الراوي" بالتنسيق مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، قدم من خلالها ملحمة تاريخ الدولة السعودية وكيف استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيدها ولمّ شملها تحت راية التوحيد، حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأقيم بهذه المناسبة عدد من الأركان، حيث شاركت دارة الملك عبدالعزيز، بركن تناولت فيه سيرة الملك عبد العزيز وأبنائه الملوك من بعده، كما شارك نادي الصقور، بركن أبرز ريادة المملكة في المحافظة على إحياء هذا الإرث وارتباطه بتاريخها وثقافتها، فيما قدمت الإدارة العامة للمجاهدين ركناً عرفت من خلاله بتاريخ القطاع وتجهيزه العسكري منذ نشأته.
وصاحب الاحتفالية تنظيم عدد من الفعاليات، منها ركن للفن التشكيلي والخط العربي.
، هكذا احتفت "الداخلية" باليوم الوطني الـ 91 ،
المصدر : الخليج 365
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