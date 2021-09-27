، شاهد.. جولة لـ "الخليج 365" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المواساة".. تبرع من فاعل خير يخدم المرضى وذويهم في بادرة مثال للتكافل

قامت "الخليج 365" بزيارة لنزل المواساة بتبوك الذي تبرع به فاعل خير لخدمة المرضى وذويهم، في بادرة مميزة ومثال للتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، تحت شعار "منزلك الثاني"، حيث يتكون النُزل الذي يعمل عليه فريق البذل والعطاء التطوعي التابع لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، على 10 أجنحة سكنية؛ كل جناح عبارة عن غرفتَي نوم ومطبخ وصالة ومجهز بمستلزمات الطبخ والنظافة، كما يشمل أيضاً جناحاً خاصاً لذوي الاعاقة ومكتب الاستقبال والتنسيق مع الإدارات المختصة.

وحول آلية قبول الحالات وانتفاعها من #النزل_الخيري_الطبي_في_تبوك، فإن الحالات المرضية التي تحال من مستشفيات المحافظات، وبعد إبلاغها بقبول الحالة من قِبل المنسق الطبي في المستشفى يتم التنسيق مع الخدمة الاجتماعية وبالتواصل مع الحالة ومعرفة مدى حاجتها إلى السكن، أما بالنسبة للمرضى الذين تم تنويمهم داخل تبوك، فيتم المرور عليهم بشكل يومي ومعرفة مدى حاجتهم إلى السكن هم ومرافقيهم ويتم إسكانهم عن طريق إشعار فريق البذل والعطاء.

وعن المرضى الذين يراجعون العيادات، يتم توجيه مسؤول هيئة العلاج والتنسيق الطبي للاستفسار من الخدمة الاجتماعية وإدارة تجربة المريض إذا كان المريض بحاجة إلى سكن، فيما تمت إضافة موقع "نزل" على "جوجل ماب"، كما يوجد تأمين وجبات من قِبل المتطوعين في النزل.

يُذكر أن هذه المبادرة تخدم المرضى وذويهم ممن هم بحاجة إلى سكن من جميع محافظات المنطقة وقراها أثناء مراجعتهم مستشفيات مدينة تبوك، كما يعد وقف نزل المواساة الطبي الخيري الأول بمنطقة تبوك وسيفتتح -بمشيئة الله- قريباً النزل الخيري الثاني.

ويستقبل أسر المرضى المحولين من كافة مستشفيات محافظات المنطقة إلى مستشفيات مدينة تبوك، وهي الملك خالد المدني، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وتشمل مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الأطفال، وتضم أيضاً المحولين إلى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك واستقبال المرضى وأسرهم تقديراً لظروفهم في النزل بعد تحويلهم من قِبل الشؤون الصحية والاستضافة مجاناً دون أي مقابل مالي.