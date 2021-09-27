، بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938 ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، الذي يهدف لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.

ويتمتع التطبيق بعددٍ من المميزات والخدمات التي تسهّل على مقدم البلاغ متابعة البلاغ، وتسريع عملية إيصال المقترحات والاستفسارات، للعمل على دراستها وتبني المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويمكن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية كافة، وتكمن آلية تقديم البلاغ في تحديد موقع البلاغ، ثم الضغط على إنشاء البلاغ، وبعد ذلك يتم كتابة الوصف وارفاق صورة للبلاغ.

ويأتي هذا التطبيق كوسيلة مهمة وفعالة لتسهيل عملية رفع البلاغات والاستفسارات والمقترحات، مما ينعكس إيجاباً على عملية التطوير التي يعيشها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما يسهم في مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة للمستفيدين، حيث تهدف الإستراتيجية لرفع مستوى جودة الطرق للوصول للمركز السادس عالمياً، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق، والحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما تتضمن الإستراتيجية عدداً من الطموحات والمستهدفات الكبرى التي سيكون التطبيق داعماً لتحقيقها من خلال إشراك المواطن في عملية الإصلاح والتطوير في منظومة النقل، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.