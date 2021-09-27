، تجاوباً مع "الخليج 365".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أكّدت شركة المياه الوطنية، أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وتفصيلاً، أوضحت الشركة تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: (بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة")، أنه تمت مباشرة الموقع من قبل فريق الصيانة وإزالة الضرر ومعالجة مكمن الخطر في حينه حرصاً على سلامة المارّة ومرتادي الطريق.
وأضافت: "كما نود التوضيح أنه لا يوجد أي بلاغ مسبق حول الملاحظة المذكورة في المنطقة المشار إليها".
وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي ملاحظات أو أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744)، أو من خلال تطبيق المياه المتوافر على (Apple Store وGoogle play).
وختاماً أكدت الشركة أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لصحيفة "الخليج 365"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، ومساهماتها مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 11:47 AM
شكرت للصحيفة حرصها على المواطن وأكّدت سعيها الدائم لتحسين الخدمةتجاوباً مع "الخليج 365".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف"
أكّدت شركة المياه الوطنية، أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وتفصيلاً، أوضحت الشركة تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: (بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة")، أنه تمت مباشرة الموقع من قبل فريق الصيانة وإزالة الضرر ومعالجة مكمن الخطر في حينه حرصاً على سلامة المارّة ومرتادي الطريق.
وأضافت: "كما نود التوضيح أنه لا يوجد أي بلاغ مسبق حول الملاحظة المذكورة في المنطقة المشار إليها".
وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي ملاحظات أو أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744)، أو من خلال تطبيق المياه المتوافر على (Apple Store وGoogle play).
وختاماً أكدت الشركة أنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة، شاكرة لصحيفة "الخليج 365"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، ومساهماتها مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
، تجاوباً مع "الخليج 365".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوباً مع "الخليج 365".. "المياه": عالجنا خطر القناة المكشوفة بـ"عكاظ الطائف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.