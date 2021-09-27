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كثّفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية والمساهمة في تفويج المعتمرين داخل صحن الطواف.
وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام نايف بن حامد السلمي، أن من أبرز أعمال إدارة الهيئة القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، ووجودها بمواقع صحن الطواف والمسعى، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة والإشراف على ترتيب مصليات الجنائز.
ولفت السلمي، النظر إلى أن الهيئة تسهم في تفويج المعتمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة من وإلى صحن الطواف، وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى وفي مصلى ركعتي الطواف وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 11:46 AM
وكالة الشؤون التوجيهية تسهم في تفويج المعتمرين داخل صحن الطوافوفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية
كثّفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية والمساهمة في تفويج المعتمرين داخل صحن الطواف.
وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام نايف بن حامد السلمي، أن من أبرز أعمال إدارة الهيئة القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، ووجودها بمواقع صحن الطواف والمسعى، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة والإشراف على ترتيب مصليات الجنائز.
ولفت السلمي، النظر إلى أن الهيئة تسهم في تفويج المعتمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة من وإلى صحن الطواف، وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى وفي مصلى ركعتي الطواف وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية.
، وفق الاحترازات.. رئاسة شؤون الحرمين تكثّف جهودها الإرشادية والتنظيمية ،
المصدر : الخليج 365
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