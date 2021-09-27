في 7 خطوات.. كيف تسجل في خدمة الإرشاد المهني للحصول على وظيفة؟

الرياض - محمد عبدالله - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن منصة «سُبل» تتيج حجز موعد مع مرشد مهني لمساعدتك في معرفة أحدث الطرق للحصول على وظيفة ووضع خطة تطوير مهنية.

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، آلية التسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، والتي تقدمها منصة «سُبل».. كالتالي:

1- التسجيل في بوابة التطوير والإرشاد المهني «سُبل».

2- الدخول على خدمة الإرشاد المهني عن بعد واختيار تواصل مع مرشد مهني.

3- اختيار الغرض من جلسة الإرشاد المهني وموضوعها والتاريخ المناسب.

4- تأكيد الحجز باختيار الوقت المناسب للتواصل.

5- يتم إرسال إيميل تأكيدي ورسالة نصية بمعلومات الجلسة للمستفيد.

6- يتم التواصل مع المستفيد من قبل المرشد المهني لتقديم الخدمة.

7- يتم إرسال إيميل المستفيد لتقييم الخدمة.

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