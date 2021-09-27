تفاعلًا مع بلاغ مواطن.. «المرور» يضبط قائد شاحنة الأحجار بطريق الهجرة في المدينة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد شاحنة بالمدينة المنورة، كانت محملة بالأحجار، وذلك بسبب مخالفته لإجراءات السلامة وتساقط الأحجار على الطريق معرضًا قادة المركبات للخطر.

وذكر المرور –عبر تويتر- تفاعلا مع بلاغ من مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه، إن الأحجار كانت تتساقط من الشاحنة بطريق الهجرة بالمدينة المنورة، معرضة زجاج السيارات للكسر

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