فريق طبي يُجري عملية معقَّدة لتركيب كتف سبعيني في جدة

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق جراحة العظام بمستشفى شرق جدة، من إجراء عملية معقدة لمواطن يبلع السبعين من عمره، حضر للمستشفى بعد شهرين ونصف الشهر؛ إثر تعرضه لحادث مروري، وخلال هذه الفترة كان يعاني من آلام حادة.

وقال رئيس قسم العظام الدكتور أحمد فهد عصر (وفقًا لبيان صحة جدة)، إن المريض تعرض لكسر مع خلع في رأس عظمة الكتف وكذلك كسر في عظمة اللوح المتصلة بالمفصل، وتم تشخيصه من قِبَل طبيب مختص بإصابات الكتف، وجرى تحويل المريض إلى مستشفى شرق جدة العام لوجود فريق متخصص لجراحات المفاصل العلوية وتم إيضاح حالته الصحية كاملة له ولذويه.

وبعد إجراء التشخيص الكامل، تبين أنه يلزم تغيير مفصل مقلوب للكتف بواسطة مفصل مزود بأخرام يستعمل في حالات الكسور بربط منشأ الأوتار عليها، بالإضافة إلى عمل ترقيع عظمي لعظمة اللوح باستخدام بقايا الرأس المكسور والمتخشن. إضافة إلى استعمال الحفار في مكان غير المكان المتعارف عليه لتثبيت القطعة المخصصة للوح في مكان أعلى لوجود عظم أقوى وأكثر كثافة.

وتم إجراء العملية التي استغرقت اربع ساعات ونصف الساعة بنجاح، وتم متابعة المريض في العيادة و أصبح قادرا على رفع يده بشكل حركي ممتاز يمكنه من القيام بأعماله اليومية معتمدًا على نفسه.

وتكون الفريق الطبي المشارك في العملية من الدكتور أحمد عصر والدكتور شرف الدين بن عثمان والدكتورة آمنة المحمودي.

اقرأ أيضًا:

استغرقت 12 ساعة.. إخراج دم مريض بالكامل وإيقاف القلب والرئة في عملية نوعية بجدة