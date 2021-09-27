الحصيني: تَسَاوي ساعات الليل والنهار اليوم بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الإثنين (27 سبتمبر 2021م) سيتساوى فيه طول فترتي الليل والنهار في المملكة ودول الخليج العربي وحصة كل من الليل والنهار (12) ساعة.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أن طول الليل سيبدأ يأخذ بالزيادة على حساب النهار خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الوسم هو أفضل وقت لسقوط الأمطار، ويبدأ في 10 /3/ 1443 هـ، وعدد أيامه 52 يومًا.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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