«نيوم» تدعم جائزة عمار كشريك استراتيجي في نسختها الخامسة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، أن مشروع نيوم هو شريكها الاستراتيجي لجائزة عمار 2021 في النسخة الخامسة سعوديًا والأولى خليجيًا.

وأشارت الجمعية، عبر موقع جائزة عمار الإلكتروني، أن نيوم بات شريكًا استراتيجيًا في أول مواسم الجائزة حول الخليج.بعد أن قضت 4 مواسم داخل المملكة لتتسع دائرة اكتشاف المواهب

وشكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمار بوقس، لشركة مشروع نيوم التي أولت المسؤولية الإجتماعية حقها ولذوي الإعاقة اهتمامًا منقطع النظير كونهم جزءًا مهمًا لرؤية المملكة 2030 والتي ألقت ضوءًا كبيرًا تجاه ذوي الإعاقة وتمكينهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين، عن اعتزازه بما تقدمه الجمعية من دعم لذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم ليكونوا جزءًا من تحقيق أساسيات رؤية المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المتسابقين سيقدمون مفاجآت بإبداعهم من خلال موهبتهم.

وفي هذا الإطار، كشف المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم مشاري المطيري حرص نيوم على رعاية مثل هذه المبادرات المؤثرة والمُنتجة لتكون شريكًا استراتيجيًا لخدمة المواهب في المملكة.

وأوضح المطيري، أن نيوم تحرص على تقديم مثل هذه النماذج على الساحة بالشكل الذي يتناسب مع هذه الإمكانيات العظيمة كون ذوي الإعاقة من أهم ركائز المجتمع و يخدمون وطنهم بروح الإخلاص واجبنا أن نقف معهم بذات الروح.

وجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة يتنافس فيها الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن وكذلك من دول الخليج العربي من ذوي الاحتياجات الفائقة على عدد من الجوائز.

وتتكون لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة من عدد من المشاهير والمتخصصين، وهم الفنان قصي خضر، والفنانة إلهام الفضالة، والإعلامية مهيرة عبدالعزيز، والفنانة التشكيلية لولوة الحمود وممثل الشريك الإستراتيجي فادي الرابغي ويترأس اللجنة مؤسس ورئيس جمعية الإرادة.

وبلغ عدد المسجلين بجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في تسختها الخامسة لعام 2021 عبر الموقع الإلكتروني أكثر من ١٨ ألف متسابق، وتم تصفي المسجلين من خلال اللجنة الأولية ليتم مقابلة المواهب الأقوى مع لجنة التحكيم الرئيسية.

وانطلقت جائزة عمار2021 الخليجية تحت شعار (الإلهام يتكلم خليجي) بعد أن أقيمت في اربعة نسخ سابقة كانت بدايتها في 2014 ومن ثم اكتملت مسيرة المبادرة في عام 2018 تحت مظلة الجمعية ومن ثم 2019 وفي عام 2020 أقيمت الجائزة بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولتكمل المسيرة بعد تغيير مسماها إلى جائزة عمار منطلقين نحو دول الخليج (السعودية ، الكويت ، البحرين ، قطر ، الامارات وعمان ) مرتكزين على مسارين في المشاركة وهي مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة ومسار خدمة ذوي الإعاقة ممن لديهم افكار تخدم ذوي الإعاقة.

وستبدأ الجولة الخليجية في 27 من الشهر الجاري وتنتهي في 10 اكتوبر ليكون الحفل الختامي بالعاصمة الرياض وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الثامن والعشرون من أكتوبر.

وكشفت وجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، أن مسارات المسابقة تتمثل في مسارين أثنين رئيسيين وهما كالتالي:

- المسار الأول: مخصص للموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة واجمالي الجائزة في هذا المسار (150,000) ألف ريال سعودي يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 70,000 ريال سعودي والمركز الثاني 50,000 ألف ريال سعودي والمركز الثالث 30,000 ريال سعودي.

- المسار الثاني: مخصص لغير ذوي الإعاقة اصحاب الافكار التي تخدم ذوي الاعاقة واجمالي الجائزة في هذا المسار (25,000) ألف ريال سعودي تمنح لفائز واحد فقط وللمشاركة اضغط (هنا).

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