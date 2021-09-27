، عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات جرّاء الفيروس بلغ حتى الآن 4.748.059 وفاة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 231.820.895 إصابة.

وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء الجائحة بلغ حتى الآن 4.748.059 حالة وفاة.