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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 231.820.895 إصابة.
وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء الجائحة بلغ حتى الآن 4.748.059 حالة وفاة.
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 10:08 AM
إجمالي الوفيات جرّاء الفيروس بلغ حتى الآن 4.748.059 وفاةعدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 231.820.895 إصابة.
وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء الجائحة بلغ حتى الآن 4.748.059 حالة وفاة.
، عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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