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عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات جرّاء الفيروس بلغ حتى الآن 4.748.059 وفاة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 231.820.895 إصابة.

وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء الجائحة بلغ حتى الآن 4.748.059 حالة وفاة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 10:08 AM

إجمالي الوفيات جرّاء الفيروس بلغ حتى الآن 4.748.059 وفاة

عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم
وكالة الأنباء السعودية (واس)

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 231.820.895 إصابة.

وأفادت الجامعة، بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء الجائحة بلغ حتى الآن 4.748.059 حالة وفاة.

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، عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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