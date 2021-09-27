، خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 8668 إصابة جديدة بكورونا و243 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، أنها سجّلت 8668 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و243 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس بلغ 594443 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليون حالة، وفق رويترز.