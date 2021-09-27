شرطة الرياض: مقطع فيديو يطيح بشخصين من أرباب السوابق

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخص آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق.

وأشار الرائد الكريديس، إلى أنه جار استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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