بالفيديو.. باهبري: السعودية تصدرت دول العالم في الاستشفاء من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور نزار باهبري، مدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية في جدة، أن المملكة تخطت أصعب مرحلة مرت عليها في التاريخ بأقل الخسائر، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت دول العالم في الاستشفاء من جائحة كورونا.

وقال باهبري في مقطع فيديو: «شكرًا لكل سعودي ولكل مواطن عايش على أرض المملكة، جعلنا نتخطى تلك المرحلة بالوعي بالاستماع إلى الإرشادات».

وأعرب باهبري عن سعادته بتخطي تلك المرحلة، موجهًا التهنئة لكل الشعب السعودي.

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