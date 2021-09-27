الإطاحة بـ8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بينهم بمحافظة حريملاء

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة محافظة حريملاء، القبض على 8 أشخاص إثر مشاجرة جماعية بينهم.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على (8) مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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