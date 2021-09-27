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«توكلنا» يجدد التذكير بآلية حجز لقاح كورونا للعمال

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الرياض - محمد عبدالله - جدد تطبيق توكلنا، التذكير بآلية حجز لقاح للعمال، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «كيف احجز لقاح لعامل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «لتقديم طلب الحصول على اللقاح الدخول للحساب في توكلنا ثم من صفحة الخدمات اختيار لقاح كورونا ثم تحديد الشخص (صاحب الحساب/ تابع/ مكفول)».

وأضاف: «ثم اختيار التقديم على لقاح كورونا ثم تعبئة المعلومات المطلوبة ثم الإقرار وإرسال الطلب ثم سيرسل الطلب لوزارة الصحة لدراسته».

وعن التسجيل في التطبيق، قال: «التسجيل للزائرين يتطلب التواجد داخل المملكة وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، إدخال رقم الجوال وكلمة مرور».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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