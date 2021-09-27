الأرصاد: 8 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية وارتفاع الأمواج.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة ب8 مناطق، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

أمطار رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» وجازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» والباحة «العقيق، المندق، الباحة، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان» تشهد هطول أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

رياح نشطة وسحب رعدية

فيما تشهد «الطائف، الكامل» بمنطقة مكة المكرمة تكون سحب رعدية مصحوبة مُمطرة بنشاط في الرياح السطحية، ووادي الفروع بمنطقة المدينة المنورة تشهد رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

أتربة مثارة وارتفاع الأمواج

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على «ينبع» بالمدينة المنورة، و«جدة، رابغ» بمكة المكرمة و«الوجه، أملج» بتبوك، و«الأحساء، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف بقيق» بالمنطقة الشرقية و «العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، حريملاء، رماح، شقراء، الخرج، الرين، المزاحمية، حوطة بني تميم» بالرياض.

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