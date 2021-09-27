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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 8668 إصابة جديدة بكورونا و243 وفاة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، أنها سجّلت 8668 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس المستجد، و243 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس بلغ 594443 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليون حالة، وفق رويترز.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 08:33 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 8668 إصابة جديدة بكورونا و243 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، أنها سجّلت 8668 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و243 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس بلغ 594443 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليون حالة، وفق رويترز.

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، خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 8668 إصابة جديدة بكورونا و243 وفاة ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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